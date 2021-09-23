Общество

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим россиянам

Законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам не поддержало правительство России. Об этом пишет «Интерфакс».

Правительство указало, что индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться.

Также в документе отмечается, что правительство уже трижды давало отрицательное заключение — в 2017, 2019 и 2020 году.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», - говорится в заключении кабинета министров.

Ранее, 24 августа, президент Владимир Путин заявил о планах индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции. «На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции – именно так, как мы и делаем ежегодно, как договорились уже несколько лет назад», - сказал Путин на пленарном заседании съезда «Единой России».