Общество

Время работы пунктов вакцинации в ТЦ изменилось в Псковской области

Время работы пунктов вакцинации в торговых центрах изменилось в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В Великих Луках с сегодняшнего дня меняется время работы прививочного пункта в ТЦ «Апельсин», теперь он будет открыт с 10.00 до 17:00 (до этого пункт работал с 10.00 до 20:00).

В Пскове с 24 сентября в ТЦ «Акваполис» также изменится время работы пункта вакцинации, его можно будет посетить с 10:00 до 15:00. Затем медработники будут пересаживаться на выездной ФАП и выезжать на Запсковье – об этом просили жители микрорайона. О времени и месте работы ФАПа сообщат позже.