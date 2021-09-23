Общество

Депутаты Псковской гордумы соберутся на сессию 28 сентября

На первую после летних каникул сессию соберутся депутаты Псковской городской Думы 28 сентября. В основную повестку включено 54 вопроса. Проект повестки опубликован на официальном сайте города.

Депутаты внесут изменения в городской бюджет на текущий год, заслушают отчет финуправления об исполнении бюджета за первое полугодие 2021-го и рассмотрят несколько протестов прокурора. Одно из них касается принятого в 2007 году Положения о порядке назначения и освобождения от занимаемых должностей заместителей главы администрации Пскова, руководителей и муниципальных служащих структурных подразделений администрации, руководителей органов администрации города. Второй протест касается утвержденного в 2007 году Положения о порядке регулирования труда руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

В повестку также включено несколько кадровых вопросов. Так, кандидатуру экс-руководителя пресс-службы ОМСУ Пскова Ларисы Малковой планируется согласовать на должность главного редактора газеты «Псковские новости», а кандидатуру Евграфа Николаева - на должность директора Центр образования «Наставник».

Депутаты также рассмотрят вопросы об установке памятного знака в честь подвига воинов саперов 50-го отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием младшего лейтенанта Байкова и бойцов 110-го полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Костенко. Еще одна инициатива, которая будет рассмотрена на сессии, касается установки мемориальной доски заслуженному работнику физической культуры, первому директору Дома спорта, участнику Великой Отечественной войны Сергею Борисову.

Большую часть основной повестки сессии составляют имущественные вопросы. Также депутаты назначат дату публичных слушаний по внесению изменений в устав Пскова и внесут изменения в регламент гордумы.