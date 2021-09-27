Общество

Необычный детский сад

Все воспитатели детских садов страны начинают трудовую неделю с профессионального праздника: 27 сентября в России ежегодно отмечается День работников дошкольного образования. Порой совсем молодые педагоги отправляются на эту непростую работу - заменять ребенку родителей по 12 часов в день, обучать самым, казалось бы, простым вещам и, главное, - воспитывать маленьких людей.

О том, где детей учат песочной анимации, чем занимаются родители после собраний и как детскому саду удалось обустроить лучший двор в городе, корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала заведующий детским садом №22 «Теремок» Людмила Петрова.

Фото здесь и далее из архива детского сада «Теремок»

Лучший уголок «Чистого Пскова»

Каждое утро родителей и воспитанников детского сада встречает табличка у входа, которая напоминает: это не обычный детский сад, а победитель конкурса «Чистый Псков» в номинации «Лучшая территория организаций и учреждений». Действительно, спорить с тем, что территория лучшая, - сложно. Несмотря на начинающуюся осень, здесь еще радуют глаз бархатцы на клумбах. Газоны подстрижены, а под ногами не шуршит ни одного лишнего листика с дерева.

«Когда мы узнали о конкурсе "Чистый Псков", то сразу решили подать заявку на участие в нем. Всю территорию обустраивали сами, вместе с родителями - выращивали цветы, красили и рисовали. Теперь все это содержит в порядке дворник Сергей Станиславович. Во время участия в конкурсе нас очень поддерживали семьи воспитанников, и нам было приятно, что о нашем замечательном садике сможет узнать больше людей», - рассказала заведующий Людмила Петрова.

Руками не трогать

Не стоит думать, что после того, как территория садика приобрела поистине музейный вид, здесь на каждом шагу появились таблички «Руками не трогать» и «По газонам не ходить». Как раз наоборот - трогать и ходить нужно обязательно.

«Наша дворовая территория очень функциональна - здесь мы проводим множество мероприятий для наших детей. Этим, очень жарким, летом воспитатели организовали для ребят День Нептуна и олимпийские игры», - отметила Людмила Петрова.

Для тех, кому не хватает творчества в учебное время, детский сад предоставляет дополнительные платные услуги. Песочная терапия, пластилинография и шахматы - стопка заявлений от родителей заставляет поверить, что дополнительное образование в этом саду популярно.

«Среди востребованных направлений у нас - подготовка к школе по методике "словолодочки". Не стоит думать, что эти курсы ведет любой свободный педагог. Нет. Наш воспитатель прошел специальное обучение для работы по этой методике и может подтвердить свою квалификацию сертификатом», - подчеркнула заведующий детским садом.

Учить детей и не забывать о родителях

Можно сказать, что учиться и постоянно узнавать что-то новое стало трендом среди воспитателей в детском садике «Теремок». Особенно полюбились педагогам творческие мастер-классы.

По словам Людмилы Петровой, каждую неделю ее сотрудники проводят друг для друга методический мастер-класс, во время которого учат тому, что узнали сами. Квиллинг, рисование на воде, миллефиори - кажется, в мире творчества для педагогов уже не осталось белых пятен. Кроме того, они часто делятся с коллегами своими методическими наработками и планами во время педсоветов и мастер-классов городского уровня - на одном из них воспитатели из «Теремка» рассказали всем о правилах рисования на прозрачном мольберте и секретах песочной терапии.

Не забывают здесь и о родителях - раньше каждое оргсобрание воспитатели завершали коротким мастер-классом, поделки с которого родители легко могли повторить со своими чадами дома.

«В период коронавирусных ограничений мы потеряли возможность общаться с родителями "глаза в глаза". Это подтолкнуло нас к активному ведению социальных сетей и даже канала на YouTube. Сюда мы стали выгружать видеоролики с советами и мастер-классами, а родители давали обратную связь, делясь с нами фотографиями своих итогов творчества с детьми. Так мы проводили и конкурсы, и участвовали в марафонах. Многим такой формат понравился, и родители уже сейчас спрашивают, когда будут следующие мероприятия. Поэтому, можно сказать, что пандемия открыла нам новые формы взаимодействия», - добавила руководитель детского сада.

Скучать в предстоящем учебном году родителям с детьми точно не придется - их ожидают ежемесячные задания в рамках проекта «Мы живем в многонациональной стране» по изучению национальностей России.

«Мы считаем важной задачей воспитание у детей уважения не только к собственной, но и к другим национальным культурам разных народов России. Это актуально еще и потому, что президент России объявил 2022 год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов», - пояснила Людмила Петрова.

Теперь каждый месяц родители будут получать новые задания. Им предстоит изучить национальные костюмы, игры и блюда выбранных народностей. Фото- и видеоотчеты семьи будут помещать в группу садика в социальной сети.

Театр без зрителя

Перевести в видеоформат пришлось и утренники. Сейчас приглашать на них родителей нельзя, а после каждой группы приходится проводить санитарную обработку. Однако детей выступление без зрителей, кажется, не смущает. Да и зачем переживать, если каждое выступление снимут на видео, а затем смонтируют и покажут родителям - его можно будет пересмотреть, да еще и не раз, да еще и бабушкам разослать.

«Даже на Новый год из-за коронавирусных ограничений нам не удалось привести на утренник Деда Мороза. Однако родители и педагоги не растерялись, отправились в лес и записали видеообращение, будто бы тот застрял в лесу во время бурана. Дети были в восторге! Кажется, им это понравилось больше, чем "живой" Дед Мороз!» - поделилась Людмила Петрова.

Разыскиваются воспитатели

Единственные, кого не хватает в «Теремке» для полной гармонии - воспитатели, отмечает заведующая детским садом.

«Несмотря на то, что у нас хорошие условия для работы, чистый и красивый детский сад, не всем воспитателям удобно работать у нас из-за местоположения садика. Однако мы надеемся, что в наш молодой, дружный и творческий коллектив все же захотят прийти специалисты, готовые любить детей, заниматься творчеством и развиваться!» - заключила Людмила Петрова.

Если вы желаете вступить в ряды воспитателей детского сада №22 «Теремок», обратитесь за подробной информацией по телефону 8 (8112) 62-06-53.