Общество

Псковский педагог борется за звание «Учитель года» на всероссийском конкурсе

Псковский педагог принимает участие во всероссийском этапе конкурса «Учитель года», который стартовал 23 сентября в Ростове-на-Дону. Всего он собрал 85 участников со всей России, сообщает ГТРК «Псков».

Псковский регион представляет преподаватель Псковского кооперативного техникума Екатерина Савичева. Она стала победителем регионального этапа состязания.

«Педагог должен быть современным. Должен быть таким, который будет интересен ребятам и идти вместе с ними в ногу со временем. Тот, который с ребятами будет не выше и не ниже их. А стараться идти вместе с ними», - считает Екатерина Савичева.

Урок, по ее словам, - штука непредсказуемая. Преподаватель продумывает каждое занятие и старается разнообразить подачу материала, использовать всевозможные технологии.

В региональном этапе конкурса «Учитель года» Екатерина Савичева участвовала второй раз, в 2019 году попала в десятку сильнейших, а в этот раз ей удалось победить. «Желание совершенствоваться, самостоятельно искать пути своего собственного развития, преодоления страха подобных конкурсов, преодоления страхов быть хуже или лучше», - отметила педагог.