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Общество

Загранпаспорта у неплательщиков планируют изымать с 2022 года

24.09.2021 07:15|ПсковКомментариев: 2

Законопроект «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» станет одним из первых, рассмотренных Госдумой в осеннюю сессию. Им предполагается введение целого ряда новых норм, регулирующих действие удостоверяющих личность документов россиян, пересекающих границу страны.

В том числе речь идет об изъятии загранпаспортов у граждан, которым ограничен выезд из страны. Согласно законопроекту, в их число могут попасть россияне, признанные невыездными из-за неисполнения ими решений судов. Такие решения могут быть инициированы судебными приставами при наличии долга по алиментам от 10 тыс. рублей или другого долга (по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ) на сумму от 30 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

Также законопроект предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда. То же касается осужденных за совершение преступления — до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.

Помимо этого, документ устанавливает основания для признания загранпаспортов недействительными. Ими могут стать изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения или пола.

Если законопроект будет принят, новые нормы вступят в силу спустя 180 дней после публикации. Как объяснено правительством в пояснительной записке, это связано с необходимостью издания большого количества нормативно-правовых актов.

Теги: #загранпаспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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