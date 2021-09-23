Общество

Почти 20 мер соцподдержки передадут в Пенсионный фонд в 2022 году

Власти планируют упросить процедуру получения ряда мер соцподдержки с 1 января 2022 года. Например, госпособий для неработающих женщин и жен военнослужащих, имеющих детей, выплат компенсаций по ОСАГО инвалидам и других. Соответствующий законопроект Минтруда правительство одобрило во вторник.

Речь идет о передаче полномочий по назначению 17 мер соцподдержки, которыми пользуются более 2 млн россиян, от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России (ПФР). Эту информацию подтвердил замминистра труда и соцзащиты Алексей Скляр. На следующей неделе в бюджетном пакете документ будет внесен в Госдуму, пишет газета «Известия».

«На территории каждого субъекта федерации есть территориальные отделения Пенсионного фонда. Это позволит обеспечить как дистанционное, так и личное обращение за выплатой. Поэтому передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях — и беззаявительное назначение таких мер поддержки», — рассказал Александр Скляр.

Уже сейчас ПФР как оператор выплат назначает различные меры соцподдержки (пенсий, ежемесячных денежных выплат и других). Некоторые из них уже перевели на принципы социального казначейства и предоставляются беззаявительно, как материнский капитал, или по одному заявлению, как новые меры поддержки семей с детьми.