Общество

Псковский СОБР отработал задержание вооруженных преступников в лесу

Завершился полевой выход псковских сотрудников СОБР, в ходе которого они отработали задержание вооруженных преступников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Учения проходили на территории Псковского района. Сотрудники работали в коллективе и по одиночке в различных ситуациях.

Спецназовцы провели разведывательно-поисковые мероприятия и отработали задачи по задержанию вооруженных преступников в лесу. Кроме того, с сотрудниками провели практические занятия по специальной, огневой, физической, высотной, инженерной, топографической и медицинской подготовке.

«Бойцы успешно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокие показатели. Анализ результатов позволяет сделать вывод о качественной подготовке и готовности отряда к выполнению задач в различных условиях оперативной обстановки», - подытожил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.