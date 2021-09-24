Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Сегодня в выпуске:
- «Колумбайн» в Пскове не состоялся, ограничились паникой в школьных родительских чатах
- Выборы в России: почему итоги можно подводить до голосования?
- Сайт губернатора внезапно заработал через день после завершения выборов. А вот отопление включили за день до... Совпадение?...
Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Трансляция завершена.