Общество

Международный день пожилых людей не будут отмечать в Псковской области

Международный день пожилых людей не станут отмечать в Псковской области в этом году. Это следует из ответа регионального комитета по социальной защите, опубликованного на сайте губернатора.

«1 октября День пожилого человека, чем вы нас порадуете?» - поинтересовался мужчина.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким риском заболевания граждан пожилого возраста в текущем году мероприятие по проведению Международного дня пожилых людей не организуется, последовал ответ комитета.