Общество

Уголовная ответственность грозит безработной алиментщице из Великих Лук

Уголовное дело возбудили в отношении безработной жительницы Великих Лук за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Гражданка долгое время игнорировала свои родительские обязанности и не платила алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Ее долг составил более 300 тысяч рублей. Женщина не пыталась найти работу, чтобы погасить задолженность.

Приставы, чтобы побудить должницу к оплате, принимали целый комплекс мер — внесли все запреты и ограничения, но на женщину это не повлияло. Тогда было возбуждено уголовное дело. Теперь алиментщицу ждет серьезное наказание, заключили в УФССП.