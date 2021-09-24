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Общество

ПсковГУ перестал списывать плату за общежитие автоматически, студентам придется идти в кассу

24.09.2021 16:03|ПсковКомментариев: 0

Плату за проживание в общежитиях ПсковГУ больше не списывают автоматически. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила председатель профкома студентов вуза Алена Козлова. 

Фото: wikimapia.org

«Раньше студенты, которые живут в общежитиях, отмечались в базе, и сумма, которую нужно ежемесячно платить за проживание в общежитии, удерживалась с их стипендии автоматически. Сейчас у вуза новая программа, и она, скажем так, не позволяет такие функции туда внедрить на данном этапе, поэтому всем студентам придется оплачивать проживание в общежитиях самостоятельно через кассу университета или через Сбербанк Онлайн», - пояснила Алена Козлова.

Председатель студенческого профкома также добавила, что те студенты, которые обучаются на внебюджетной основе, всегда платили за общежитие таким образом, поскольку не получают стипендию за учебу. «Ничего такого, просто каждый теперь заботится сам о себе. Платники и раньше через кассы или Сбербанк платили. Возможно, позже программу наладят, и все встанет на свои места», - сказала она. 

По мнению Алены Козловой, такие изменения не должны повлечь образование больших очередей в кассу вуза, поскольку «в кассы пойдут в основном первокурсники, а студенты старших курсов имеют банковские карты и чаще платят за проживание онлайн».

Теги: #вуз #студенты #общежитие #стипендия
Источник: Псковская Лента Новостей
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