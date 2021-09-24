Общество

Возобновила работу баня в микрорайоне «Псковкирпич» на улице Боровой

В Пскове возобновила работу баня в микрорайоне «Псковкирпич» на улице Боровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор МП «Банно-прачечный комбинат», депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

«Баня возобновила работу с сегодняшнего дня», - сказал он. Режим работы: пятница с 11.00 до 16.00, женский день, с 16.00 до 20.00 – мужской, а также воскресенье с 11.0 до 20.00 - мужской день.

Ранее сообщалось, что 22 сентября на сайте губернатора Псковской области появилось обращение с вопросом, почему не работает баня на «Псковкирпиче». «Закрылась в апреле до 31 августа, но уже сентябрь, а баня не работает», - написал пользователь сайта. Баня была готова к запуску, но не работала из-за накопленной задолженности в размере около 3 млн рублей перед МП «Горводоканал».