В Псковской области у детей стали в три раза чаще выявлять заболевания костей

Медики Псковской области по итогам проведения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» профилактических осмотров детей за последний год взяли под диспансерное наблюдение более 56% ребят с выявленными заболеваниями костно-мышечной системы. Это втрое превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.
Она уточнила, что исследования проводились среди детей от рождения до 17 лет. «Диспансерное наблюдение крайне эффективно для лечения заболеваний на ранних стадиях. Кому-то из ребят врачи назначают занятия по ЛФК, кому-то - медикаментозное лечение. При этом дети регулярно проходят контрольные осмотры и консультации специалистов. Врачи следят за динамикой состояния костно-мышечной системы, при необходимости вносят корректировки в курс лечения. В результате проблема решается полностью, а дети получают возможность вести активный образ жизни, приобщаться к спорту», - заключила глава регионального комитета по здравоохранению.