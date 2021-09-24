Общество

В Псковской области у детей стали в три раза чаще выявлять заболевания костей

Медики Псковской области по итогам проведения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» профилактических осмотров детей за последний год взяли под диспансерное наблюдение более 56% ребят с выявленными заболеваниями костно-мышечной системы. Это втрое превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.

«Наши врачи при проведении профилактических осмотров детей выявили, что одна из самых распространенных патологий среди подростков в Псковской области - это различные заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. За последний год мы взяли под диспансерное наблюдение более 56% таких подростков, что втрое больше, чем годом ранее. Важно, что выявленные нарушения и отклонения обнаружены в раннем возрасте, это позволяет их практически полностью вылечить, в итоге сделав наших юных пациентов здоровыми гражданами», - сказала Марина Гаращенко.

Она уточнила, что исследования проводились среди детей от рождения до 17 лет. «Диспансерное наблюдение крайне эффективно для лечения заболеваний на ранних стадиях. Кому-то из ребят врачи назначают занятия по ЛФК, кому-то - медикаментозное лечение. При этом дети регулярно проходят контрольные осмотры и консультации специалистов. Врачи следят за динамикой состояния костно-мышечной системы, при необходимости вносят корректировки в курс лечения. В результате проблема решается полностью, а дети получают возможность вести активный образ жизни, приобщаться к спорту», - заключила глава регионального комитета по здравоохранению.