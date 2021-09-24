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Общество

Псковичам предлагают поработать в ходе переписи населения

24.09.2021 19:38|ПсковКомментариев: 2

На работу при проведении Всероссийской переписи населения требуются контролеры полевого уровня в Пскове, Великих Луках, Опочецком, Печорском и Гдовском районах. Об этом было заявлено в пятницу, 24 сентября, на заседании комиссии по подготовке и проведению переписи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону — 8 (8112) 79-09-69.

Напомним, что перепись пройдет в регионе, как и по всей стране, с 15 октября по 14 ноября.

В рамках сегодняшнего заседания был проанализирован уровень готовности субъекта к проведению мероприятия. Представители органов исполнительной власти региона, территориальных подразделений федеральных ведомств обсудили различные аспекты подготовки Всероссийской переписи населения. Рассматривался вопрос готовности к переписи муниципальных образований в части обеспечения помещениями, транспортом и связью, вопрос обеспечения безопасности во время переписи, подбора переписных кадров, а также готовности к участию в переписи через Единый портал государственных услуг.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, именно на интернет-переписи планируется сделать особый акцент. Электронный опросник можно будет заполнить на портале «Госуслуги», через приложение «Госуслуги» в смартфоне или на компьютере, а также в отделении МФЦ.

По вопросу подбора переписного персонала выступила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина. Она пояснила, что в Псковской области для проведения Всероссийской переписи населения будут задействованы 1321 переписчик и 190 контролеров полевого уровня.

Говоря об организации волонтерского штаба, начальник регионального Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская проинформировала, что в настоящее время волонтеры практически полностью набраны. Регистрация добровольцев будет продолжаться до 30 сентября. С 1 октября начнется обучение волонтеров.

«Результаты Всероссийской переписи будут жизненно необходимы региону: на основе этих данных формируются социальные программы, направленные на поддержку семей, детей, инвалидов, людей пожилого возраста; составляются долгосрочные планы по строительству поликлиник, детских садов, объема жилищного строительства и других объектов инфраструктуры (дорог, электролиний, газопроводов и т. п.)», - отметили в пресс-службе администрации региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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