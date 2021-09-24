Общество

Посадка саженцев ели прошла в регионе в рамках проекта «Зеленая область»

В Псковской области продолжается реализация проекта «Зеленая область». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, накануне в Пыталовском районе было высажено около полусотни саженцев ели.

Участниками мероприятия стали активные граждане, юные добровольцы, сотрудники полиции, представители местного дома детского творчества, члены партии «Единая Россия».

Напомним, что проект Зеленая область» реализуется по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. С соответствующим предложением он выступил на молодежном форуме форуме «Территория смыслов. Псков».