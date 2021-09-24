Общество

Вирусолог рассказал, по каким регионам сильнее всего может ударить новая волна COVID-19

Новой волны COVID-19 в России можно ожидать уже в ближайшее время. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. По его прогнозу, наибольший рост может произойти в регионах, где нет достаточного уровня коллективного иммунитета.

«Предпосылки для новой волны COVID-19 уже есть. Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было. Я боюсь, что туда может попасть штамм "дельта" и мы увидим подъем статистики (заболеваемости)», – цитирует его радио Sputnik.

О приходе четвертой волны коронавируса уже заявили в ряде европейских стран. В некоторых российских регионах сейчас также фиксируется рост заболеваемости COVID-19, но вирусолог не считает, что это можно назвать началом новой волны.

Оптимальный способ снизить риск заболевания, напомнил эксперт, – это вакцинация.