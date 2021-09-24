Общество

11 классов закрыты на карантин в школах Великих Лук

11 классов закрыты на карантин в школах Великих Лук. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Фото: pixabay.com

«Увеличился прирост заболевших COVID-19 среди сотрудников и учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений. По последним данным, у 40 человек из этой категории диагностирован COVID-19. Среди них 36 детей и 4 сотрудника. В настоящее время в школах города на карантин закрыты 11 классов, где обучается 257 юных великолучан. Кроме того, закрыты четыре группы в детских садах, это 42 воспитанника», – рассказал он.

Николай Козловский подчеркнул, что в городе фиксируется рост числа заболевших. «Коечный фонд для пациентов с COVID-19 заполнен на 85%. Показатель достаточно высокий, но ожидаемый. Специалисты готовы в любой момент развернуть дополнительные места для больных коронавирусом. Прирост заболевших COVID-19 за сутки составляет в среднем 25-30 человек, за семь суток – 204 человека», – отметил глава города.

«Противостоять вирусу можно только одним способом – вакцинироваться», – резюмировал Николай Козловский.