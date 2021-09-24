11 классов закрыты на карантин в школах Великих Лук. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.
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Николай Козловский подчеркнул, что в городе фиксируется рост числа заболевших. «Коечный фонд для пациентов с COVID-19 заполнен на 85%. Показатель достаточно высокий, но ожидаемый. Специалисты готовы в любой момент развернуть дополнительные места для больных коронавирусом. Прирост заболевших COVID-19 за сутки составляет в среднем 25-30 человек, за семь суток – 204 человека», – отметил глава города.
«Противостоять вирусу можно только одним способом – вакцинироваться», – резюмировал Николай Козловский.