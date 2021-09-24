Почти 150 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

148 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 24 сентября. За все время пандемии в регионе коронавирус подтвердили у 49 633 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За сутки в регионе избавились от коронавируса 87 пациентов (всего 42 607). Скончались 763 человека. Также в регионе провели 2 008 тестов на COVID-19 (всего 534 945).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 17 156;
- Великие Луки – 8 135;
- Бежаницкий район – 532;
- Великолукский район – 1 236;
- Гдовский район – 787;
- Дедовичский район – 1 192;
- Дновский район – 379;
- Красногородский район – 442;
- Куньинский район – 461;
- Локнянский район – 342;
- Невельский район – 1 941;
- Новоржевский район – 693;
- Новосокольнический район – 1 340;
- Опочецкий район – 1 343;
- Островский район – 2 284;
- Палкинский район – 515;
- Печорский район – 906;
- Плюсский район – 876;
- Порховский район – 1 485;
- Псковский район – 4 060;
- Пустошкинский район – 491;
- Пушкиногорский район – 584;
- Пыталовский район – 566;
- Себежский район – 862;
- Стругокрасненский район – 657;
- Усвятский район – 322;
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 46.