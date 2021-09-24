Общество

Почти 150 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

148 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 24 сентября. За все время пандемии в регионе коронавирус подтвердили у 49 633 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки в регионе избавились от коронавируса 87 пациентов (всего 42 607). Скончались 763 человека. Также в регионе провели 2 008 тестов на COVID-19 (всего 534 945).

Статистика по муниципалитетам: