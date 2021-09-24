25 школьников пополнили ряды «Юнармии» в Пскове

25 учеников социально-экономического лицея №21 имени Героя России С. В. Самойлова города Пскова прошли торжественную церемонию посвящения в юнармейцы на базе воинской части города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Юнармии».
Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии»
«Ребята пообещали вырасти достойными гражданами своей страны», – подчеркнули в «Юнармии».
Новоиспеченные участники юнармейского движения приняли поздравление от председателя совета ветеранов 76 гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии генерал-майора Юрия Соседова.
Начальник регионального отделения «Юнармии» Михаил Рыбчинский вручил классному руководителю книгу «Рота ушедшая в века».