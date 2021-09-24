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Общество

Эпидситуация в Псковской области ухудшается – губернатор

25.09.2021 14:20|ПсковКомментариев: 4

Эпидситуация в Псковской области ухудшается из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Как и во всей стране, эпидситуация в Псковской области ухудшается. Вторую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости. Такое развитие событий было прогнозируемым. Все риски еще были обозначены в августе, поэтому систему здравоохранения мы заблаговременно подготовили. У нас есть необходимые препараты, средства индивидуальной защиты для противодействия потенциальной новой волне коронавируса. Также мы начали постепенно расширять коечный фонд. Для этих целей дополнительно будет задействован Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы. В целом мы готовы, но это не значит, что риски заболевания для жителей региона снижаются. Каждому нужно сделать все необходимое, чтобы защитить свое здоровье», - отметил он.

Губернатор напомнил, что коронавирус вызывает долгосрочные и неизученные до конца осложнения на легкие, сердце, почки, печень, нервную систему и психику.

«Поэтому обязательно нужно вакцинироваться. Многие из тех, кто оказался в тяжелом состоянии на больничной койке, жалеют, что вовремя не защитили свое здоровье. Давайте будем мудрее», - резюмировал глава региона.

Теги: #Псковская область #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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