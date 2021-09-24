Общество

Немецкий полугусеничный тягач периода Второй мировой войны нашли в Псковской области

Немецкий полугусеничный тягач периода Второй мировой войны нашли в одном из водоемов в Псковской области. В настоящее время команда энтузиастов вытаскивает его на берег, сообщил Псковской Ленте Новостей реставратор военной техники Александр Коновалов.

Предполагается, что находкой стал самый тяжелый немецкий полугусеничный тягач - Schwerer Zugkraftwagen 18t Typ F3 (Sd.Kfz.9). Разрабатывался и серийно выпускался фирмой FAMO. С 1938 по 1945 год изготовлено всего 2727 единиц.

Schwerer Zugkraftwagen 18t Typ F3 (Sd.Kfz.9)

18-тонный тягач Sd.Kfz.9 (или FAMO, как его чаще называли) в основном использовался в качестве машины для эвакуации с поля боя поврежденных танков.