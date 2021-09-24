Общество

Назван источник вбросов о якобы готовящихся нападениях на учебные заведения Пскова

Источником вбросов о якобы готовящихся нападениях на учебные заведения Пскова стали украинские ботофермы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«На неделе в студенческих и родительских чатах Псковской области начали расходиться тревожные слухи. На фоне трагедии в Перми появились сообщения о готовящихся атаках на наши учебные учреждения. А в минувшую среду была даже информация о якобы стрельбе в одной из псковских школ. Тема крайне серьезная, поэтому мы оперативно отрабатывали ее вместе с МВД и ФСБ. Беспокоиться не о чем. Быстро выяснилось, что это информационные вбросы, которые целенаправленно делались во многих регионах России для внесения панических настроений. Могу даже назвать их источник – это украинские ботофермы», – рассказал глава региона.

Подобные вбросы уже несколько раз происходили, напомнил губернатор. «Ранее они были на тему якобы минирования учебных учреждений Псковской области», – отметил он.

Михаил Ведерников также выразил соболезнования родственникам и близким погибших в Перми. «Дай им Бог сил справиться с тем горем, которое свалилось на их семьи», - сказал Михаил Ведерников.