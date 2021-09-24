Прокуратура потребовала обеспечить работников железной дороги в Себеже средствами защиты

Великолукская транспортная прокуратура потребовала обеспечить работников железной дороги в Себеже средствами индивидуальной защиты, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства на железнодорожной станции «Себеж» Санкт-Петербург-Витебского центра организации работы железнодорожных станций. «Установлено, что работникам не выдают смывающие и обезвреживающие средства, а также средства индивидуальной защиты. Среди прочих, имеются нарушения ведения документации учета, не производится химчистка спецодежды», – сообщили в прокуратуре.
В этой связи Великолукская транспортная прокуратура направила представление начальнику Санкт-Петербург-Витебского центра организации работы железнодорожных станций. Устранение нарушений контролируется.