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Псковские архивисты рассказали об экскурсии гимназистов в рентген-кабинет в 1916 году

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях сохранившийся отчет о посещении учениками 8 класса мужской гимназии рентгеновского кабинета Псковской губернской земской больницы в 1916 году.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Экскурсия в составе 27 человек, считая в том числе и присоединившегося из любознательности А. И. Коржавина, отправилась из гимназии в 6 ½ ч[асов] вечера. В приемной больницы экскурсанты были встречены Н. Н. Беклешовым и доктором В.А. Шелковым. В виду многолюдности экскурсии и небольших сравнительно размеров рентгеновского кабинета ученики были разделены на две группы», - говорится в материалах.

В отчете указывается, что демонстрировали ученикам: «Показано было задерживание лучей просвинцованным кожухом и далее целый ряд опытов с флюоресцирующим платиноцианистобариевым экраном. Ученики просвечивали себе кисть руки, а у Саковича под наблюдением д[окто]ра Шелкова была просвечена грудная клетка, т[ак] что товарищи имели удовольствие убедиться, что легкие Саковича вполне здоровы, селезенка на месте, сердце работает правильно. Огорчен был один Сакович, т[ак] к[ак] за отсутствием зеркала против экрана он не мог себя видеть и таким образом упустил случай пересчитать себе ребра».

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Показали гимназистам и коллекцию негативов, и специальное оборудование. «Тут были снимки кисти руки с иглой, перелом с вывихом коленного сустава, перелом кисти руки шрапнельными обломками, таз и грудные клетки туберкулезных в разных стадиях болезни; Применение метода вдувания в грудную полость азота (пневмоторекс), с целью спрессовать больное легкое, выключить его на неделю из работы и тем самым дать ему возможность зарубцеваться. Большие были тубусы из свинчакового стекла для местной рентгенотерапии, приспособления для фотографирования », - зафиксировано в отчете.