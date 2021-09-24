Александр Коновалов рассказал об уникальности немецкого тягача, найденного в Новгородской области

Реставратор военной техники, экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о редком образце вооружения времен Второй мировой войны – тяжелом немецком полугусеничном тягаче Schwerer Zugkraftwagen 18t Typ F3 (Sd.Kfz.9), который он поднял из реки Волхов вместе с новгородским поисковым объединением «Находка».
Реставратор рассказал, что немецкие полугусеничные тягачи из-за слабой бронезащиты в годы войны получали критические повреждения, поэтому за последние 20 лет поисковики находили либо частично шасси, либо раму. «Это один из единичных случаев, когда найдены шасси, цельная рама, узлы и агрегаты. Двигатель имеет печальный образ. Но это то, над чем любой реставратор с удовольствием поработает», – отметил он.
Он отметил, что реставрация немецкой техники, в частности бронеавтомобилей, занимает долгое время. «Если хочешь сделать хорошее изделие, надо использовать максимум оригинальных деталей. Ходовая часть восстановима после небольших косметических работ. Что касается двигателя, предполагаю, что там должен стоять двигатель "Майбах", являющийся редчайшим. Поэтому только над одним двигателем можно работать не один год», – резюмировал Александр Коновалов.