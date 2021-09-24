Общество

Александр Коновалов рассказал об уникальности немецкого тягача, найденного в Новгородской области

Реставратор военной техники, экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о редком образце вооружения времен Второй мировой войны – тяжелом немецком полугусеничном тягаче Schwerer Zugkraftwagen 18t Typ F3 (Sd.Kfz.9), который он поднял из реки Волхов вместе с новгородским поисковым объединением «Находка».

«Сегодня вместе с новгородским поисковым объединением "Находка" принял участие в подъеме тяжелого немецкого полугусеничного тягача Schwerer Zugkraftwagen 18t Typ F3 (Sd.Kfz.9). Поистине, редчайший образец вооружения времен Второй мировой войны. Следует отметить, что за последние два месяца это уже второй подъем в Новгородской области. Предыдущий поднятый бронеавтомобиль производства СССР БА-6 1936 года уже реставрируется в Псковской реставрационной мастерской "Арьергард". В последующем он вернется в Новгородскую область в один из музеев», – рассказал Александр Коновалов.

Реставратор рассказал, что немецкие полугусеничные тягачи из-за слабой бронезащиты в годы войны получали критические повреждения, поэтому за последние 20 лет поисковики находили либо частично шасси, либо раму. «Это один из единичных случаев, когда найдены шасси, цельная рама, узлы и агрегаты. Двигатель имеет печальный образ. Но это то, над чем любой реставратор с удовольствием поработает», – отметил он.

Смотрите также Немецкий полугусеничный тягач периода Второй мировой войны нашли в Новгородской области

«По первым ощущениям от прикосновения к бронеавтомобилю могу предположить, что это одна из тех машин, которые выпускались первыми с усиленной бронезащитой, они были более надежными. Поэтому, наверное, она сохранилась в таком хорошем состоянии. Потому что в последующем немецкие конструкторы вносили изменения в упрощение конструкции бронеавтомобилей. Тонкий металл временем и водой съеден, но это легко восстановимо. Главное, что уникальнейшая рама, уникальнейшее шасси осталось неповрежденным, целым, не подверглось коррозии, поскольку дно в том месте илистое, глинистое, что законсервировало ходовую часть», – поделился Александр Коновалов.

Он отметил, что реставрация немецкой техники, в частности бронеавтомобилей, занимает долгое время. «Если хочешь сделать хорошее изделие, надо использовать максимум оригинальных деталей. Ходовая часть восстановима после небольших косметических работ. Что касается двигателя, предполагаю, что там должен стоять двигатель "Майбах", являющийся редчайшим. Поэтому только над одним двигателем можно работать не один год», – резюмировал Александр Коновалов.