Общество

Александр Котов: Машиностроители задают вектор промышленного производства Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил машиностроителей с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли Псковской области!

От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!», - говорится в тексте поздравления.

«Отрасль машиностроения, как одно из стратегических направлений развития региональной экономики, задаёт вектор промышленного производства Псковской области. Успешно работающих предприятий по производству машин и различных видов оборудования в регионе насчитывается более четырёх десятков. Продукция, которую они выпускают, соответствует современным стандартам качества и востребована не только в нашей стране, но и за рубежом.

Внедрение передовых технологий, инновационные решения, привлечение инвестиций в развитие производства, создание новых рабочих мест, подготовка высокопрофессиональных специалистов – всё это машиностроительный комплекс Псковской области, который даже в условиях коронавирусных ограничений смог сохранить устойчивое конкурентное положение и движение вперёд.

От всей души желаю машиностроителям Псковской области новых трудовых достижений и свершений, здоровья и благополучия!», - пожелал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.