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Общество

От успешной работы машиностроительных предприятий зависит развитие экономики - Николай Козловский

26.09.2021 12:58|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с Днем машиностроителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроение – важнейшая составляющая экономики России, без которой невозможно развитие остальных отраслей народного хозяйства.

Особое значение машиностроение имеет для промышленного комплекса нашего города, являясь его базовым элементом, основой экономической стабильности Великих Лук.

От успешной работы машиностроительных предприятий во многом зависит развитие экономики и рост экономических показателей, наполняемость бюджета и выполнение социальных обязательств, рост благосостояния наших граждан.

Во многом именно благодаря эффективной работе машиностроительных заводов за Великими Луками прочно закрепилось звание промышленной столицы Псковской области.

Сегодня предприятия машиностроения Великих Лук планомерно развиваются, модернизируют производства, осваивают выпуск новых видов конкурентно способной продукции, увеличивают производственные мощности и расширяют рынки сбыта.

Основой достижений машиностроительной отрасли является высокий профессионализм, ответственность и добросовестность заводских коллективов, талант и целеустремленность руководителей предприятий.

Сердечно благодарим работников сферы машиностроения города за ежедневный доблестный труд и самоотдачу, выражаем слова признательности ветеранам отрасли за вклад в развитие великолукского машиностроения.

От всей души желаем всем машиностроителям крепкого здоровья, успехов в труде и жизни, реализации задуманных планов! Мира вам, добра, благополучия, счастья и согласия в семьях! С праздником! С Днём машиностроителя!», - говорится в тексте поздравления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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