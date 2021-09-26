Общество

Александр Котов поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и себя лично поздравил воспитателей и дошкольных работников Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Есть сферы деятельности, в которых профессиональная компетенция определяется не только навыками и знаниями, но и присутствием обязательных человеческих качеств: добротой, заботой, любовью. Воспитатель – такая профессия», - подчеркнул он.

Александр Котов отметил, что мир ребенка зависит от окружающих его взрослых, и то, какие наставники встречают малышей в детском саду, как они выстраивают отношения со своими воспитанниками, влияет на настоящую и будущую жизнь детей. «Осознание личной ответственности за судьбу маленького человека, душевная щедрость и теплота, искренняя увлеченность своим делом и удивительное терпение – все это присуще воспитателям и дошкольным работникам, которые трудятся в нашей области. Спасибо вам за преданность профессиональному пути и любовь к детям!» - сказал спикер регионального парламента.

«От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия и радости от результатов своего труда!» - добавил он.