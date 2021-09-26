Общество

Пскович просит расчистить «пруд» возле Балтийского рынка

Житель Пскова просит расчистить «пруд» возле Балтийского рынка. Обращение опубликовано на сайте псковского губернатора 25 сентября.

По его словам, между домом №26 по улице Рокоссовского и «Балтийским рынком» есть небольшой «водоем». «В прошлом году летом там обитало около 40 уток. Часто семьи с детьми ходили туда гулять и кормить уточек. В этом году уток осталось очень мало, потому что водоем стал очень загрязнен бутылками, ветками после урагана, паллетами с рынка и прочим мусором. Прошу дать поручение ответственным службам привести данный водоем в надлежащий вид», - написал автор обращения.

Ранее он уже обращался с такой просьбой. К письму прилагается полученный ответ: «Указанный в вашем обращении водоем на момент осмотра находился в удовлетворительном состоянии, несанкционированных отходов не обнаружено».

«Паллеты, поваленные деревья, бутылки - это получается санкционированные отходы? Ситуация на 25.09.21 на фото во вложениях. Возможно, выезжали на другой участок по ошибке, на этом участке проблема осталась», - написал автор.