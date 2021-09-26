Общество

Приставы заставили себежанина погасить долги по кредиту и налогам

Погасить долги по кредиту и налогам заставили жителя Себежского района судебные приставы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Общая сумма задолженности составила более 132 тысяч. Мужчина не спешил оплачивать долги, поэтому приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем должника. Кроме того, сотрудник службы обратил взыскание на денежные средства гражданина, находящиеся в кредитных организациях.

Сразу после этого неплательщик нашел нужную сумму и оплатил долг в полном объеме. Запреты и ограничения сняли.