Общество

Лучших воспитателей региона наградили в Пскове

Итоги областного этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» подвели в Пскове сегодня, 27 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отметили организаторы, это «конкурс не одиночек-педагогов, а профессиональных команд, во время которого участники особо ощущают поддержку руководителей, управления образования и родителей».

По словам самих участников, такое соревнование является стимулом к развитию, раскрытию творческого потенциала, дарит заряд положительных эмоций и вдохновения, позволяет педагогам почувствовать более уверенными и открытыми новым знакомствам.

В этом году в конкурсе приняли участие 16 педагогов из Пскова, Бежаницкого, Дедовичского и Невельского районов. Организаторы подчеркнули, что в прошлом году конкурсантов было заметно больше - 47. Связано это, в первую очередь, с изменениями в требованиях к подаче заявок. В этом году необходимым условием для участия было использование отличных от массовой практики методик работы с детьми.

Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков отметил, что единственный критерий, над которым организаторам предстоит поработать, - это активность участия. «Именно работа воспитателя является фундаментом системы образования, первой и важнейшей ступенькой длинного пути развития личности. Желаю вам в день профессионального праздника взаимопонимания в коллективе, творческого развития, бодрости духа», - обратился к собравшимся Андрей Ермаков.

Глава города Пскова Елена Полонская поблагодарила воспитателей за труд и и любовь к профессии. «Наши дети - самое ценное, что есть у родителей. Мы их отдаем в ваши руки. Они учатся быть дружными, брать ответственность за свои поступки, готовятся к школе и изучают традиции своей страны. Спасибо вам за то, что любите наших детей и находите общий язык с нами, родителями, что порой намного сложнее!» - добавила Елена Полонская.

Воспитатели получили награды за профессионализм, верность профессии, а также оригинальность методических разработок по инклюзивной работе с детьми, физическому воспитанию, творческому развитию и вовлечению дошкольников в науку.

«Еще раз отмечу, такие площадки и конкурсы - хорошая возможность для каждого из нас. Не стесняйтесь, делитесь с коллегами своими знаниями. Мне очень приятно сегодня видеть замечательный образчик сплава молодости и опыта. Я рад, что у нас сформирована замечательная команда дошкольных работников, которая будет растить ребят в нашем регионе», - заключил исполняющий обязанности председателя профильного комитета Андрей Ермаков.