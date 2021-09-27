Общество

Кубок области по программированию разыграют в Пскове в ноябре

Определены даты проведения командной олимпиады «Кубок Псковской области по программированию». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Квалификационный раунд (отборочный тур) пройдет 29 октября в онлайн-режиме. Продолжится он около трех часов. При этом в отборочном туре обязательно командное участие.

Региональная командная олимпиада школьников «Кубок Псковской области по программированию» пройдет очно на улице Кузнецкой, 13 в Пскове 8 ноября.

Команды-победители, а их будет две, представят регион на Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию ВКОШП – одном из самых статусных соревнований по информатике в России, заметили организаторы.

Зарегистрировать команду и узнать подробности о мероприятии можно по ссылке.