Бабье лето в Псковской области испортят дожди

Бабье лето, которое установится в Псковской области до конца первой пятидневки октября, прервут дожди. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Псковский синоптик согласилась с мнением коллег из метеоцентра «Фобос», которые заявили о том, что в ближайшее время Северо-Запад России окажется в области мощного антициклона. Она пояснила, что этот антициклон — «то самое бабье лето, которого все ждали».
По ее словам, дожди после 5 октября будут небольшой и умеренной интенсивности. Температура воздуха в дождливые дни упадет несущественно, заметила эксперт.
Тала Нещадимова также добавила, что в первые десять дней октября снег в регионе не прогнозируется. При этом, по ее словам, есть вероятность, что первый снег выпадет в октябре: «Первый снег — не то, что прогнозируется заблаговременно. Должно измениться барическое поле, на смену антициклону должен пойти циклон, должны измениться температуры по высотам, то есть пока рано что-либо прогнозировать».
Эксперт также сообщила, что в ближайшее время заморозки в Псковской области не ожидаются. «Ночные температуры при этом будут в диапазоне от +1 до +6, и в северной части области будет холоднее, чем в южной», - заключила Тала Нещадимова.