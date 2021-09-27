Отдел полиции в Псковском районе обещает новым сотрудникам отпуск от 40 суток и путевки

Отдел МВД России по Псковскому району приглашает на работу. Должности предлагаются в зависимости от возраста ( от 18 до 40 лет), образования (от общего среднего - 11 классов, и далее) и состояния здоровья, сообщили в ведомстве.
Работодатель предоставляет:
- форменную одежду, служебный транспорт;
- полный социальный пакет;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни к месту проведения отпуска);
- бесплатное обучение в вузах системы МВД России;
- оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;
- бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);
- оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;
- бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);
- предоставление путевок в санатории;
- возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;
- предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги;
- возможность получения льготного ипотечного кредитования;
- стабильная и своевременная заработная плата;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы.
Заработная плата по должностям в первый год службы составляет:
- полицейского - от 20 000 рублей;
- участкового уполномоченного полиции – от 33 000;
- аналитика штаба (вольнонаемный состав) – от 12 000.
Справки по телефону: 676-908 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, д. Уграда, 19).