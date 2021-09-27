Общество

Псковичам предлагают стать землекопами и прикоснуться к истории

Археологический центр Псковской области приглашает на работу рабочих-землекопов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Хотите прикоснуться к истории и принять участие в в раскопках? Археологический центр Псковской области приглашает на работу рабочих-землекопов. Возможна полная или частичная занятость, оплата сдельная», - говорится в сообщении.

Информация по телефону: 72-09-24.

Напомним, в настоящее время археологи ведут раскопки у бывшего кинотеатра «Октябрь». Они уже обнаружили сумку XIV-XV веков, большую постройку XIV-XV веков с лагами пола, деревянную конструкцию XV века, а также, предположительно, территорию церкви Варлаама Хутынского.