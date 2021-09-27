Общество

Заместитель областного прокурора проведет прием граждан в Невеле

Личный прием граждан проведет заместитель областного прокурора Виктор Борисенко в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прием состоится 28 сентября в 15.00. Виктор Борисенко будет принимать невельчан в режиме видео-конференц-связи в здании Невельской межрайонной прокуратуры по улице Герцена, дом №16.

Для встречи с заместителем нужно обратиться к межрайонному прокурору Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу, либо подойти в указанное время в прокуратуру района.