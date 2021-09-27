Общество

Псковские росгвардейцы чествуют Героя России Анатолия Романова

Псковские росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных 73-летию Героя России генерал-полковника Анатолия Романова. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В храме Александра Невского состоялся молебен о здравии Анатолия Романова. Богослужение, возглавленное почетным гражданином города Пскова, настоятелем воинского храма князя Александра Невского митрофорным протоиереем Олегом Тэором, посетили военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области.

Анатолий Романов родился 27 сентября 1948 года в городе Белебей Башкирской АССР. В 1972 году окончил Саратовское военное училище МВД СССР имени Ф.Э. Дзержинского, а в 1982 году с отличием - Военную академию имени М.В. Фрунзе. В войсках правопорядка прошел путь от курсанта до генерал-полковника.

В 1995 году он получил назначение командующим внутренними войсками МВД России и командующим Объединенной группировкой федеральных войск на территории Чеченской Республики. Генерал-полковник Анатолий Романов принимал активное участие в процессе мирного урегулирования вооруженного конфликта. В сферу его деятельности входило решение самых острых вопросов: соблюдение режима прекращения огня, разоружение прием оружия от населения, ликвидация бандгрупп и организация взаимодействия с местными органами власти.

6 октября 1995 года в городе Грозном во время проезда его машины под мостом у площади Минутка сработало управляемое взрывное устройство. Генерал получил тяжелое ранение. 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-полковнику Анатолию Романову присвоили звание Героя Российской Федерации.

«Сегодня генерал-полковник Анатолий Романов находится на излечении в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии. Его супруга Лариса Васильевна вместе с врачами уже 26 лет борется за жизнь и здоровье генерала», - отметили в управлении Росгвардии.