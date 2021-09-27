Общество

Школу в Псковском районе зарыли на карантин по ОРВИ до конца месяца

Школу в деревне Тямша Псковского района зарыли на карантин по ОРВИ до 1 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

При этом школа в Пустошке с завтрашнего дня выходит с карантина и будет работать в обычном режиме.