Общество

Сотрудники псковского аэропорта получили зарплаты после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры работникам международного аэропорта «Княгиня Ольга» выплатили долги по зарплате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Перед 177 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере более трех миллионов рублей. В целях восстановления трудовых прав работников прокурор внес представление руководителю организации. Кроме того, в отношении работодателя возбудили дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

На настоящий момент нарушения трудовых прав работников устранены, заработная плата выплачена им в полном объеме.