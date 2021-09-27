Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Новый язык с нуля
ТОП-11 детских секций в Пскове
Узловой город ЛОНГРИД
рейдерский захват
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
как стать завучем
концерт Артура Руденко
 
 
 
ещё Общество 27.09.2021 07:1614 В Псковской области отмечен 30-процентный рост заболеваемости COVID-19 28.09.2021 08:302 Инфекционист рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться 28.09.2021 07:580 МЧС предупредило псковичей о тумане с видимостью до 500 м 27.09.2021 22:000 «Урок мужества» провели для студентов псковские росгвардейцы 27.09.2021 21:400 Напротив администрации в Острове заметили змею 27.09.2021 21:181 Сотрудники псковского аэропорта получили зарплаты после вмешательства прокуратуры
 
 
 
Самое популярное 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 21.09.2021 14:0016 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 22.09.2021 22:2018 В Пскове установили распространителя фейков о вооруженном нападении в школе 24.09.2021 11:4919 Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. ФОТО 25.09.2021 20:343 Александр Коновалов рассказал об уникальности немецкого тягача, найденного в Новгородской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

МЧС предупредило псковичей о тумане с видимостью до 500 м

28.09.2021 07:58|ПсковКомментариев: 0

Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном явлении. Как сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр, местами по региону ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Рекомендации для населения при тумане:

- При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

- Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

- Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли сделать тарифы на ЖКХ экономически обоснованными?
В опросе приняло участие 65 человек
28.09.2021, 08:302 Инфекционист рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться 28.09.2021, 08:140 Правительство попросили усилить контроль за домовым имуществом 28.09.2021, 07:580 МЧС предупредило псковичей о тумане с видимостью до 500 м 27.09.2021, 23:584 «У кого из нас мост не... пропадал?», или Первый поствыборный рейтинг
27.09.2021, 22:000 «Урок мужества» провели для студентов псковские росгвардейцы 27.09.2021, 21:400 Напротив администрации в Острове заметили змею 27.09.2021, 21:181 Сотрудники псковского аэропорта получили зарплаты после вмешательства прокуратуры 27.09.2021, 20:580 За выходные дни в Псковской области украли несколько велосипедов
27.09.2021, 20:390 Псковские школьники в десятый раз сыграют в «Зарницу» 27.09.2021, 20:1811 Путин поручил сократить число проверочных и контрольных работ в школах 27.09.2021, 19:580 УФАС ведет проверку по факту распространения лжеквитанций в Пскове 27.09.2021, 19:391 Школу в Псковском районе закрыли на карантин по ОРВИ до конца месяца
27.09.2021, 19:201 Псковским пенсионерам напомнили о доплатах за учащихся в вузе детей 27.09.2021, 18:595 Минсельхоз договорился с производителями о стабильных отпускных ценах на мясо птицы 27.09.2021, 18:390 Невельчанка незаконно прописала в своем доме гражданина Литвы 27.09.2021, 18:190 Французы чаще всего выбирали Псковскую область для путешествий
27.09.2021, 18:000 Псковские росгвардейцы чествуют Героя России Анатолия Романова 27.09.2021, 17:590 Псковские школьники участвуют в акции «Сдай макулатуру — накорми бездомных животных». ВИДЕО 27.09.2021, 17:520 Заместитель областного прокурора проведет прием граждан в Невеле 27.09.2021, 17:400 В Петербурге автомобилист после перестрелки уехал на мамином внедорожнике
27.09.2021, 17:302 Псковичам предлагают стать землекопами и прикоснуться к истории 27.09.2021, 17:230 Минпромторг предложил распространить систему tax free на Псковскую область 27.09.2021, 17:210 Новгородскому министру предложили возглавить Северо-Западную пассажирскую компанию «РЖД» 27.09.2021, 17:140 «Лада» догнала «Рено» на улице Инженерной в Пскове, пострадала женщина
27.09.2021, 17:101 Названы имена победителей «Кросса нации» в Пскове 27.09.2021, 17:020 Необычный детский сад 27.09.2021, 16:551 Отдел полиции в Псковском районе обещает новым сотрудникам отпуск от 40 суток и путевки 27.09.2021, 16:490 Стала известна дата финала конкурса красоты «Мисс/Миссис Псков 2021» 
27.09.2021, 16:460 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 27.09.2021, 16:450 Заработала горячая линия Всероссийской переписи населения 27.09.2021, 16:400 О возможности оплатить налоги онлайн напомнили псковичам 27.09.2021, 16:380 Псковича лишили возможности переезда за кражу мобильного телефона
27.09.2021, 16:232 Один из выпусков «Орла и решки» посвятят Псковской области 27.09.2021, 16:130 Псковичам предлагают сделать тактильную книгу для дошкольников с ОВЗ 27.09.2021, 16:110 Красногородец отработает 180 часов за «пьяное» вождение 27.09.2021, 16:010 Кубок области по программированию разыграют в Пскове в ноябре
27.09.2021, 15:559 «Гействуй!»: Тимура Родригеза впечатлило граффити на крепостной стене Пскова 27.09.2021, 15:515 Бабье лето в Псковской области испортят дожди 27.09.2021, 15:352 Владимир Путин назвал главных врагов России 27.09.2021, 15:310 Цикл лекций по истории классической музыки начался в Пскове
27.09.2021, 15:2111 Минздрав одобрил проведение клинических испытаний новой COVID-вакцины 27.09.2021, 15:151 Пешеходный мост построят между озерами в Псковской области за 35 млн рублей 27.09.2021, 15:090 Опубликована первая часть видеодневника Пушкинского театрального фестиваля 27.09.2021, 14:551 Правительство расширило программу по трудоустройству безработных
27.09.2021, 14:520 В Псковской области разыскивают пропавшую в августе 34-летнюю женщину 27.09.2021, 14:490 Налоговая служба закрывает представительство в Печорах 27.09.2021, 14:430 В России утвердили концепцию развития творческих индустрий до 2030 года 27.09.2021, 14:330 Светофор не работает на Рижском проспекте в Пскове
27.09.2021, 14:310 Лучших воспитателей региона наградили в Пскове 27.09.2021, 14:070 «Постскриптум»: О партийном раскладе в новом областном Собрании и новой информационной реальности. ВИДЕО 27.09.2021, 14:050 Названы победители областных соревнований по кроссу среди студентов 27.09.2021, 14:010 Приставы заставили себежанина погасить долги по кредиту и налогам
27.09.2021, 13:590 В Финском парке Пскова прошли соревнования по скандинавской ходьбе 27.09.2021, 13:510 Уголовная ответственность грозит пятерым псковичам за нетрезвое вождение 27.09.2021, 13:480 До 15 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 28 сентября 27.09.2021, 13:370 ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов
27.09.2021, 13:340 Следователи проверяют обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Новоржевском районе 27.09.2021, 13:300 Пустошкинский педагог отправится на Всероссийский форум классных руководителей 27.09.2021, 13:280 Предполагаемый очаг бешенства плотоядных выявили в Великих Луках 27.09.2021, 13:250 Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы на снятие Николая Кузьмина с выборов
27.09.2021, 13:180 Оргкомитет нового созыва областного Собрания назначил сессию на 30 сентября 27.09.2021, 13:140 В Острове полицейские выявили факт продажи алкоголя подростку 27.09.2021, 13:130 Оксана Федорова посетит Псков с благотворительным проектом 27.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
27.09.2021, 12:580 Неделя безопасности дорожного движения прошла в Псковской области 27.09.2021, 12:482 Работы по замене лифтов проконтролировал региональный оператор в Пскове 27.09.2021, 12:360 Школьники воспользовались «Пушкинскими картами» при посещении Михайловского 27.09.2021, 12:323 «Справедливую Россию» в Псковской гордуме представит Валентина Александрова
27.09.2021, 12:281 Псковская область опустилась в рейтинге приверженности населения ЗОЖ 27.09.2021, 12:270 Полицейские раскрыли угон автомобиля в Пскове 27.09.2021, 12:251 Акция памяти Марины Цветаевой состоялась в Пскове 27.09.2021, 12:212 Зачем гражданину России трудовой патент
27.09.2021, 12:120 Псковская библиотека имени Каверина вернется в «Дом губернатора» 27.09.2021, 12:0710 Интерактив: Это наша яблоня, и мы ее трясем 27.09.2021, 12:040 «Постскриптум»: О партийном раскладе в новом областном Собрании и новой информационной реальности 27.09.2021, 11:500 Псковские пловцы завоевали 20 медалей на соревнованиях в Ленобласти
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.