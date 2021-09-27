Общество

Инфекционист рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться

При COVID-19 стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией... общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», - цитирует специалиста РИА Новости.

При этом врач уточнила, что у каждого десятого больного других проявлений болезни может вообще не быть.

По ее словам, во вторую волну эпидемии желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще, и прежде всего, это происходит в связи с мутациями вируса.

Поражению органов пищеварения при COVID-19 способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции, пояснила Омарова.

Она отметила, что в настоящее время рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» коронавируса.

«Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях», - заключила Омарова.