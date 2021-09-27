Общество

Инновационный метод лечения коронавируса обсудили в псковской инфекционке

Инновационный метод лечения коронавируса обсудили на еженедельном научно-практическом семинаре в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте медучреждения.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Псковской областной инфекционной больницы

В ходе семинара заведующая аптекой Ирина Одинцова выступила с докладом на тему: «Моноклональные антитела». По ее словам, моноклональные антитела представляют собой инновационный метод лечения. «Они производятся в культуре клеток и применяются для лечения очень специфических заболеваний. Роль антител заключается в обнаружении и нейтрализации чужеродных агентов, таких как вирусы, бактерии и опухолевые клетки. Большинство моноклональных антител оказались эффективны против всех штаммов коронавируса», - говорится в сообщении.

Ученые рекомендуют использовать препараты на основе не одного такого вещества, а их комбинации. Данные препараты не предназначены для аптечного применения. Они внутривенные и требуются исключительно уже больным людям, находящимся в стационарах, отметила специалист.