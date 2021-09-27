Общество

Порховичке грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов

Жительницу города Порхова могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В 2009 году женщину лишили родительских прав в отношении трех детей, при этом суд обязал ее платить алименты на их содержание в размере 1/2 заработка. Как отметили в прокуратуре, данное обстоятельство не повлияло на поведение матери – с детьми она не общается, их жизнью не интересуется, алименты не платит.

С 2010 года за неуплату алиментов порховичку семь раз привлекали к уголовной ответственности, судебный пристав ей неоднократно разъяснял недопустимость нарушения закона, при этом женщина не изменила свой образ жизни, отметили в прокуратуре. В настоящее время долг по алиментам составляет более 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до одного года.