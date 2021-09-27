Общество

Три дня осталось у федеральных льготников на выбор формы получения соцуслуг

Люди, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР России по Псковской области.

При выборе натуральной формы набор предоставляется лекарствами и медицинскими изделиями, также можно оформить путевку в санаторий и бесплатный проезд на пригородных электричках.

По умолчанию набор соцуслуг предоставляется всем в натуральной форме.

Исключением являются те, кто подвергся воздействию радиации. Таким людям набор назначают деньгами. Всем остальным, чтобы получать услуги или часть из них в виде денежного эквивалента, нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд России.

Заявление принимается через личный кабинет на портале ПФР, в клиентской службе фонда или многофункциональном центре, который оказывает такую услугу. Указанный в заявлении вариант получения набора начнет действовать со следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, новое не требуется – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.

С февраля 2021 года денежный эквивалент социальных услуг проиндексирован и составляет 1 211,66 рубля в месяц: