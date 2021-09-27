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Конкурс профмастерства «Абилимпикс» стартовал в Псковской области в шестой раз

Региональный конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Псковской области в шестой раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

В течение четырех дней участники будут соревноваться каждый в различных категориях и демонстрировать умения в освоении профессий.

Чемпионат пройдет на 10 площадках по 15 компетенциям: «Администрирование баз данных», «Обработка текста», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Медицинский и социальный уход», «Малярное дело», «Столярное дело», «Слесарное дело», «Гончарное дело», «Мебельщик», «Бисероплетение», «Флористика», «Художественное вышивание», «Швея».

В конкурсную программу 2021 года включены также новые дисциплины - «Макетирование» и «Экономика и бухгалтерский учет». Организаторы мероприятия отмечают, что «Макетирование» относится к региональной компетенции, конкурсное задание по которой разработано с учетом национальных и этнокультурных особенностей субъекта.

Всего шестом региональном чемпионате участвуют более 100 конкурсантов из 15 образовательных организаций области — школьники, студенты и специалисты в возрасте от 14 до 65 лет. Судейство чемпионата осуществляют 70 экспертов.

В первый конкурсный день свой талант в профессиональном мастерстве демонстрируют студенты в компетенциях «Мебельщик» и «Экономика и бухгалтерский учет», а также школьники в дисциплинах «Макетирование» и «Гончарное дело».

Напомним, «Абилимпикс», или «олимпиада возможностей», проводится в России по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства Российской Федерации.