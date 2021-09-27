Общество

Умер родоначальник гребных видов спорта в Пскове Всеволод Иголкин

27 сентября на 91-м году жизни умер родоначальник гребных видов спорта в Пскове Всеволод Иголкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всеволод Иголкин родился в Пскове 10 апреля 1931 года. В Великую Отечественную войну пережил оккупацию города Пскова немецко-фашистскими войсками. С ранних лет начал заниматься лыжным спортом, работал обувщиком и учился в вечерней школе. Окончил Ленинградский техникум физической культуры и спорта.

В 1948 году на водной станции ДСО «Спартак» начал осваивать новый вид спорта - народную греблю, а с 1951 - греблю на байдарках и каноэ. В 1956 году Всеволод Иголкин стал тренером по гребле на байдарках и каноэ в секции ДСО «Спартак», одновременно продолжая выступления на соревнованиях самого высокого уровня. В 1958 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР в каноэ одиночке, а в 1962 и в 1964 годах - золотые медали чемпионата СССР в эстафете. В 1963 году завоевана бронзовая медаль на III летней спартакиаде народов СССР, в 1962 году две серебряные медали чемпионата СССР в одиночке и двойке. Всеволод Иголкин - многократный чемпион РСФСР. В 1957 году ему присвоено звание мастера спорта СССР, а в 1967 - звание мастера спорта СССР международного класса.

С 1986 по 1989 годы он был директором ДЮСШ ДСО «Спартак». С 1989 по 1994 годы работал учителем физкультуры в средней школе №15 города Пскова.

Всеволод Иголкин является родоначальником развития гребли на байдарках и каноэ - первым тренером в этом виде спорта в Пскове. «Он провел огромную работу по популяризации и пропаганде гребных видов спорта на Псковщине, за годы работы воспитал огромную плеяду спортсменов, в том числе мастеров спорта международного класса: Виктора Калашникова, Евгения Малькова, Бориса Корнева, Александра Наместникова», — отметили в администрации.

«Администрация города Пскова и вся спортивная общественность выражают искренние соболезнования родным и близким Всеволода Ивановича Иголкина в связи с тяжелой утратой», — сказали в пресс-службе.

Прощание состоится 29 сентября в 10.30 в храме святых Жен-Мироносиц по адресу: Псков, улица Коммунальная, 13.