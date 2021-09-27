Общество

Григорию Турчину объяснили последствия неодобрения гордумой заявления Александра Братчикова о сложении полномочий

Депутату Псковской городской Думы Григорию Турчину объяснили, что будет, если гордума не поддержит заявление главы администрации Пскова Александра Братчикова о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, которая проходит сегодня, 28 сентября.

При обсуждении повестки сессии Григорий Турчин поинтересовался, что будет, если депутаты во время тайного голосования не поддержат заявление. Глава Пскова Елена Полонская сообщила, что через две недели в любом случае полномочия закончатся, как и у депутата Олега Брячака. Необходимость проведения голосования она объяснила следованием регламенту гордумы.



Глава Пскова сообщила, что в дальнейшем данный вопрос можно доработать, чтобы устранить данную коллизию. «Я с вами соглашусь, - сказала глава города. -Но мы не можем отклоняться от действующего регламента».