Общество

Десять тонн доброты: как крупный ритейлер помогает нуждающимся псковичам

«Если есть возможность помочь другим людям - почему бы не сделать это?» - покупатель магазина «Пятерочка» в «Империале» даже удивился, когда мы спросили у него, почему он принял участие в общегородском марафоне «Корзина доброты», который прошел в Пскове в минувшую субботу. А пенсионерка, которая следом за ним положила в корзинку волонтеров рис и сахар, посоветовала: «Читайте классиков! Лев Толстой писал: «Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе».

Банк еды

55 магазинов «Пятерочка» и супермаркет «Перекресток», 180 волонтеров Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области и Фонда продовольствия «Русь», около 3 тонн продуктов, собранных псковичами и увеличенных втрое, до 10 тонн командой Х5 Group, порядка 1000 благополучателей - впервые социальная акция «Корзина доброты» в Пскове прошла в формате общегородского марафона. Поддержку проекту оказали администрация региона и Псковская митрополия.

Горожане и раньше замечали в магазинах сети яркие корзинки, куда можно было положить любые продукты с долгим сроком хранения: чай, конфеты, консервы, крупы, макароны, сахар, растительное масло или муку. После завершения акции все продукты отвезли на склад, где из них сформировали продовольственные наборы, которые получали псковичи, попавшие в сложную жизненную ситуацию - например, одинокие пенсионеры или малообеспеченные семьи с детьми.

«Сбор помощи в рамках проекта «Корзина доброты» мы проводим точечно раз в 1-2 месяца, - рассказывает руководитель регионального отделения Фонда продовольствия «Русь» Алеся Михачева. - Выбираем магазины в городе, где волонтеры собирают помощь. Люди участвуют с удовольствием: большими тележками привозят продукты. Вносит свою лепту и бизнес. Важно понимать, что вся помощь, собранная в рамках проекта в Пскове, распределяется по семьям, которые проживают здесь же, в регионе».

Всероссийский благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» появился в нашей стране в 2012 году и является первым в России "банком еды" или "банком продовольствия", оказывающим помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей России. На данный момент работает 55 региональных отделений Фонда, включая псковское. Бесплатные продукты от Фонда получают малоимущие семьи с детьми и нуждающиеся пенсионеры. Распределение продуктов происходит через благотворительные организации, органы социальной защиты населения, а также церковные приходы.

Списки формируются из базы благополучателей: любой нуждающийся может оформить соответствующую заявку на сайте Фонда или обратиться за поддержкой в Центр добровольчества. Кроме того, информация о людях, которым необходима помощь, поступает напрямую из регионального комитета по социальной защите, который активно участвует в работе волонтеров. К слову, там же можно заполнить анкету в случае отсутствия доступа к Интернету. Списки постоянно обновляются: если ситуация меняется и людям уже не нужна помощь, они пропадают из перечня, уступая место новым благополучателям.

В свою очередь те, кто готов оказать помощь, могут сделать это, оставив продукты в «корзинах доброты» в магазинах Х5 в дни проведения акции. Или же зайти на сайт Фонда продовольствия «Русь», где можно наполнить корзину онлайн, оформив «продуктовое пожертвование». Выбор разнится от минимального набора в размере 150 рублей (в него входит овсянка, печенье и ультрапастеризованное молоко) до максимального: на 2000 рублей приобретается три вида сухофруктов, 3 бутылки подсолнечного масла, по 3 упаковки чая, гречки и макарон, две консервы горбуши, две тушенки и три банки кукурузы.

В три раза больше

«Псков регулярно участвовал в региональных ежемесячных корзинах доброты, а сегодня в городе проходит марафон: задействованы все магазины компании Х5 Group в Пскове и мобилизованы все волонтерские силы, - объясняет директор окружного отделения благотворительного фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина. - Поэтому у нас сегодня настоящий праздник. Посредством участия в этой акции с говорящим названием можно поделиться частичкой своего тепла, показать, что благотворительность - это просто, быстро, удобно. Такой марафон - большая организационная работа. Многие готовы помогать, но не всегда могут отнести пожертвования в церковь или адресно. Чтобы стать участником проекта «Корзина доброты», не надо тратить время и силы. Зайдя в магазин рядом с домом, можно просто купить на одну пачку макарон больше и пожертвовать ее тем, кому нужна помощь».

Действительно, проявить доброту легко: на входе в магазин достаточно взять листовку у волонтера, на которой перечислены продукты из разряда нескоропортящихся, приобрести что-нибудь из списка, а затем передать покупки покупку волонтерам или оставить в специальном месте.

«Еще в 2015 году мы начали развивать данный проект, проходящий по технологии food drive, когда покупатель может приобрести товары и передать их волонтерам прямо в магазинах, - говорит директор кластера «Псков» торговой сети «Пятёрочка» Михаил Краснов. - Компания Х5 Group совместно с продовольственным фондом "Русь" организовала в рамках проекта "Корзина доброты" всю необходимую логистику и инфраструктуру. В сегодняшнем марафоне участвует 55 магазинов "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток". А если вдруг покупатель 25 сентября не смог посетить наши торговые точки, он может зайти на сайт Корзинадоброты.рф и приобрести продукты онлайн».

По словам Михаила, в 2021 году благодаря проекту удалось собрать по всей России около 150 тонн продовольствия. «Мы помогаем людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - это и семьи с детьми, и одинокие пенсионеры, которым некому помочь, - добавил Михаил Краснов. - Все товары, которые сегодня соберут наши покупатели, мы утроим. Продовольственных наборов хватит на обе категории населения».

«"Корзина доброты" - не единственный благотворительный проект, который реализуется Х5 Group и Фондом "Русь". В 2021 году в 15 городах России был запущен новый формат продовольственной помощи нуждающимся - 3100 семей получили специальные благотворительные карты на приобретение продуктов в супермаркетах "Перекресток". Запуск новой программы был приурочен к празднованию пятнадцатилетия Х5 Group. Компания передает средства Фонду, который будет ежемесячно пополнять баланс карт на одну тысячу рублей. Всего к покупке доступны 14 категорий продукции, исключая алкоголь и табачные изделия. Помощь получили одинокие матери, многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудном материальном положении из числа подопечных благотворительного фонда "Русь". В Пскове такой картой уже воспользовались 132 семьи.

Псковичи деятельно включились в благотворительный марафон: наиболее активно «Корзина доброты» наполнялась продуктами на Запсковье, Завеличье («Империал», Михайловская, 1), в Любятово («Пятерочка» на улице Новгородской). По словам Алеси Михачевой, волонтеры отметили доброжелательность и заинтересованность в проекте покупателей и представителей магазинов сети. Впрочем, добровольцев, которые уже участвовали в такой работе, это не удивило, ну, а тем, кто впервые оказался в ряду волонтеров, это дало стимул продолжать добрые дела.

Волонтерить от души

«Лиза - на чай! Один нужен на гречку, Аня, на молоко, мальчика поставьте на сладкое!» - в 18.00 на складе, куда привезли все продукты, собранные псковичами, закипела работа. Волонтеры распределяли продукты по категориям: масло - к маслу, чай - к чаю. Работали до позднего вечера. А в воскресенье, 26 сентября с утра пораньше волонтеры вновь поспешили на склад: надо было завершить формирование наборов и приступить к развозке продуктов по Пскову и районам.

Среди добровольцев - люди самых разных возрастов и профессий. Есть псковичи с большим опытом участия в подобных кампаниях - многие сотрудничают с Фондом с первых месяцев его появления в нашем регионе. Например, студентка Псковского медицинского колледжа Милана. Девушке 17 лет, но она уверенно чувствует себя в рядах добровольцев: «боевой» опыт получила еще в первую волну пандемии. Участвовала и во Всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы». «Я почти во всех акциях участвую, - делится она. - Это интересно. Если просят - почему не помочь?»

На наш вопрос о том, что такое доброта, она без сомнений отвечает: «Это помощь людям, своему ближнему. Я никогда не задавалась таким вопросом. Мне просто звонят, говорят: "Милана, можешь прийти?", я говорю: "Хорошо, без проблем" и все. Если есть возможность, если я не на работе, не на учебе - почему бы нет?». Свое определение доброты есть и у волонтера Елены. «Доброта - это окружение участием, сочувствие кому-либо. Это не просто слово. Ты вносишь в него смысл - помочь кому-то».

Среди добровольцев мы заметили и подростков. В разговоре выясняем, что они впервые участвуют в подобном проекте. Кто-то пришел с родителями, есть и те, кто по собственной инициативе откликнулся на призыв помочь, распространенный в соцсетях. Из числа таких - 14-летний Денис. «Я очень хотел принять участие в проекте, - объясняет он свое решение. - Я записался, пришел, мне все понравилось, наверное, буду и дальше следить за такими акциями. Просто хочется помочь, сделать хорошее дело, и провести с друзьями время». 13-летняя Арина узнала о проекте от Дениса. «Он предложил, я подумала, это здорово: хорошие дела делать, помогать людям, на выходных все равно делать нечего», - улыбается девочка.

Между тем, большинство наборов уже собраны по холщовым сумкам со слоганом «Маленький шаг - большая польза». Осталось распределить их по машинам, которые отвезут их по разным уголкам Пскова и районам области.

«Можно мне в Лютые Болоты?» - спрашивает у координатора девушка-волонтер. «Ты бессмертная?» - шутит кто-то из друзей. «А что там?» - не без испуга спрашиваем мы. «Там хорошие люди, просто болото, далеко ехать, полтора часа, - объясняют нам. - Это деревня в Порховском районе. Там совсем беда: люди просто деревней в лес уходят и ягоды собирают, чтобы прокормиться. 15-20 семей». В итоге машины ушли и в Лютые Болоты, и в Карамышево, в Палкино, Струги Красные, Печоры - во все концы, где эти грузы жизненно необходимы.

Спасибо, псковичи!

Один из адресов - служба помощи «Белый цветок» в Пскове, что на улице Поземского, 62. Когда-то эта организация зарождалась как благотворительная инициатива прихода храма Василия Великого, сейчас же о работе этого центра знают не понаслышке тысячи семей не только в областном центре, но и на периферии региона. «Белый цветок» собирает одежду, организует питание для людей без определенного места жительства, активно помогает многодетным семьям, одиноким людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Всего под опекой службы находится порядка 250 семей. Сегодня на Поземского привезли 50 продуктовых наборов: помогут самым обездоленным. По словам руководителя «Белого цветка» Галины Антоновой, для каждой семьи такая помощь жизненно необходима.

«Спасибо огромное всем жителям города Пскова, - сказала она. - Эта комплексная поддержка позволяет семьям быстрее справиться с жизненными трудностями. Мы постоянно сотрудничаем с фондом "Русь", получаем от них продукты. Благодаря такой помощи у людей высвобождаются средства на оплату лекарств, детских кружков, коммунальных услуг, ипотеки».

«Женя, что сказать надо?» - спрашивает мама Анна Корнеева у 6-летнего сына, который уже нашел в сумке с продуктами самое важное для себя - печенье. «Спасибо!» - отвечает Женя и смотрит на маму: разрешит она сладкое или придется подождать. А на Женю, в свою очередь, смотрят две маленькие сестренки: брат в авторитете, ему шесть лет, он старший.

«Акция "Корзина доброты" очень полезная, нужная, особенно для многодетных семей, - признается Анна Корнеева. - У меня трое детей. Каждые пять секунд бегают к холодильнику: "Мам, что поесть?". А там ничего нет, уже все съели. Старший бежит, а младшие следом, проверяют, что там есть хорошего».

Рады помощи и в семье, где воспитывается пятеро детей. Старшему 17 лет, самой младшей девочке 3 годика, ходит в садик. «Бывают такие ситуации, когда такая поддержка просто необходима, - говорит многодетная мама. - Большая часть зарплаты у нас сейчас уходит на ипотеку, без этой помощи мы бы не выплыли».

После «Белого цветка» машина отправляется с ценным благотворительным грузом в Струги Красные. Там ее ждут по трем адресам. Сначала заезжаем в частный сектор: сумку с продуктами забирает подросток. Мама уехала в Псков, на заработки, вернется вечером. Дальше нас ждут в одной из квартир старенькой трехэтажки. Здесь живет семья, где воспитывается восемь детей. Точнее, двое уже выросли, стали самостоятельными, теперь остальные подрастают. Мама Светлана Анатольевна благодарит за помощь: «Конечно, продукты пригодятся, у нас большая семья». Разноголосым хором «спасибо» говорят и трое ребятишек (младшему - 4 года): они ждут конфеты. Заслужили: маме помогают, уборку делают, мусор выносят. Даже готовить умеют.

Оставшиеся сумки с продуктами микроавтобус повез в Дом культуры: там силами администрации их распределят по остальным благополучателям в ближайшие дни.

Большой благотворительный марафон «Корзина доброты» в Пскове завершился, но разовые акции в магазинах сети «Пятерочка» продолжатся. А значит, у каждого жителя города будет возможность присоединиться к общему доброму делу. Лев Николаевич дело говорил!

Ссылка для регистрации в качестве волонтера dobro.ru/vacancy/10117887

Елена Никитина