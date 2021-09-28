Десять тонн доброты: как крупный ритейлер помогает нуждающимся псковичам

«Если есть возможность помочь другим людям - почему бы не сделать это?» - покупатель магазина «Пятерочка» в «Империале» даже удивился, когда мы спросили у него, почему он принял участие в общегородском марафоне «Корзина доброты», который прошел в Пскове в минувшую субботу. А пенсионерка, которая следом за ним положила в корзинку волонтеров рис и сахар, посоветовала: «Читайте классиков! Лев Толстой писал: «Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе».
55 магазинов «Пятерочка» и супермаркет «Перекресток», 180 волонтеров Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области и Фонда продовольствия «Русь», около 3 тонн продуктов, собранных псковичами и увеличенных втрое, до 10 тонн командой Х5 Group, порядка 1000 благополучателей - впервые социальная акция «Корзина доброты» в Пскове прошла в формате общегородского марафона. Поддержку проекту оказали администрация региона и Псковская митрополия.
Горожане и раньше замечали в магазинах сети яркие корзинки, куда можно было положить любые продукты с долгим сроком хранения: чай, конфеты, консервы, крупы, макароны, сахар, растительное масло или муку. После завершения акции все продукты отвезли на склад, где из них сформировали продовольственные наборы, которые получали псковичи, попавшие в сложную жизненную ситуацию - например, одинокие пенсионеры или малообеспеченные семьи с детьми.
«Сбор помощи в рамках проекта «Корзина доброты» мы проводим точечно раз в 1-2 месяца, - рассказывает руководитель регионального отделения Фонда продовольствия «Русь» Алеся Михачева. - Выбираем магазины в городе, где волонтеры собирают помощь. Люди участвуют с удовольствием: большими тележками привозят продукты. Вносит свою лепту и бизнес. Важно понимать, что вся помощь, собранная в рамках проекта в Пскове, распределяется по семьям, которые проживают здесь же, в регионе».
Списки формируются из базы благополучателей: любой нуждающийся может оформить соответствующую заявку на сайте Фонда или обратиться за поддержкой в Центр добровольчества. Кроме того, информация о людях, которым необходима помощь, поступает напрямую из регионального комитета по социальной защите, который активно участвует в работе волонтеров. К слову, там же можно заполнить анкету в случае отсутствия доступа к Интернету. Списки постоянно обновляются: если ситуация меняется и людям уже не нужна помощь, они пропадают из перечня, уступая место новым благополучателям.
В свою очередь те, кто готов оказать помощь, могут сделать это, оставив продукты в «корзинах доброты» в магазинах Х5 в дни проведения акции. Или же зайти на сайт Фонда продовольствия «Русь», где можно наполнить корзину онлайн, оформив «продуктовое пожертвование». Выбор разнится от минимального набора в размере 150 рублей (в него входит овсянка, печенье и ультрапастеризованное молоко) до максимального: на 2000 рублей приобретается три вида сухофруктов, 3 бутылки подсолнечного масла, по 3 упаковки чая, гречки и макарон, две консервы горбуши, две тушенки и три банки кукурузы.
Действительно, проявить доброту легко: на входе в магазин достаточно взять листовку у волонтера, на которой перечислены продукты из разряда нескоропортящихся, приобрести что-нибудь из списка, а затем передать покупки покупку волонтерам или оставить в специальном месте.
«Еще в 2015 году мы начали развивать данный проект, проходящий по технологии food drive, когда покупатель может приобрести товары и передать их волонтерам прямо в магазинах, - говорит директор кластера «Псков» торговой сети «Пятёрочка» Михаил Краснов. - Компания Х5 Group совместно с продовольственным фондом "Русь" организовала в рамках проекта "Корзина доброты" всю необходимую логистику и инфраструктуру. В сегодняшнем марафоне участвует 55 магазинов "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток". А если вдруг покупатель 25 сентября не смог посетить наши торговые точки, он может зайти на сайт Корзинадоброты.рф и приобрести продукты онлайн».
По словам Михаила, в 2021 году благодаря проекту удалось собрать по всей России около 150 тонн продовольствия. «Мы помогаем людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - это и семьи с детьми, и одинокие пенсионеры, которым некому помочь, - добавил Михаил Краснов. - Все товары, которые сегодня соберут наши покупатели, мы утроим. Продовольственных наборов хватит на обе категории населения».
Псковичи деятельно включились в благотворительный марафон: наиболее активно «Корзина доброты» наполнялась продуктами на Запсковье, Завеличье («Империал», Михайловская, 1), в Любятово («Пятерочка» на улице Новгородской). По словам Алеси Михачевой, волонтеры отметили доброжелательность и заинтересованность в проекте покупателей и представителей магазинов сети. Впрочем, добровольцев, которые уже участвовали в такой работе, это не удивило, ну, а тем, кто впервые оказался в ряду волонтеров, это дало стимул продолжать добрые дела.
«Лиза - на чай! Один нужен на гречку, Аня, на молоко, мальчика поставьте на сладкое!» - в 18.00 на складе, куда привезли все продукты, собранные псковичами, закипела работа. Волонтеры распределяли продукты по категориям: масло - к маслу, чай - к чаю. Работали до позднего вечера. А в воскресенье, 26 сентября с утра пораньше волонтеры вновь поспешили на склад: надо было завершить формирование наборов и приступить к развозке продуктов по Пскову и районам.
Среди добровольцев - люди самых разных возрастов и профессий. Есть псковичи с большим опытом участия в подобных кампаниях - многие сотрудничают с Фондом с первых месяцев его появления в нашем регионе. Например, студентка Псковского медицинского колледжа Милана. Девушке 17 лет, но она уверенно чувствует себя в рядах добровольцев: «боевой» опыт получила еще в первую волну пандемии. Участвовала и во Всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы». «Я почти во всех акциях участвую, - делится она. - Это интересно. Если просят - почему не помочь?»
На наш вопрос о том, что такое доброта, она без сомнений отвечает: «Это помощь людям, своему ближнему. Я никогда не задавалась таким вопросом. Мне просто звонят, говорят: "Милана, можешь прийти?", я говорю: "Хорошо, без проблем" и все. Если есть возможность, если я не на работе, не на учебе - почему бы нет?». Свое определение доброты есть и у волонтера Елены. «Доброта - это окружение участием, сочувствие кому-либо. Это не просто слово. Ты вносишь в него смысл - помочь кому-то».
Среди добровольцев мы заметили и подростков. В разговоре выясняем, что они впервые участвуют в подобном проекте. Кто-то пришел с родителями, есть и те, кто по собственной инициативе откликнулся на призыв помочь, распространенный в соцсетях. Из числа таких - 14-летний Денис. «Я очень хотел принять участие в проекте, - объясняет он свое решение. - Я записался, пришел, мне все понравилось, наверное, буду и дальше следить за такими акциями. Просто хочется помочь, сделать хорошее дело, и провести с друзьями время». 13-летняя Арина узнала о проекте от Дениса. «Он предложил, я подумала, это здорово: хорошие дела делать, помогать людям, на выходных все равно делать нечего», - улыбается девочка.
Между тем, большинство наборов уже собраны по холщовым сумкам со слоганом «Маленький шаг - большая польза». Осталось распределить их по машинам, которые отвезут их по разным уголкам Пскова и районам области.
«Можно мне в Лютые Болоты?» - спрашивает у координатора девушка-волонтер. «Ты бессмертная?» - шутит кто-то из друзей. «А что там?» - не без испуга спрашиваем мы. «Там хорошие люди, просто болото, далеко ехать, полтора часа, - объясняют нам. - Это деревня в Порховском районе. Там совсем беда: люди просто деревней в лес уходят и ягоды собирают, чтобы прокормиться. 15-20 семей». В итоге машины ушли и в Лютые Болоты, и в Карамышево, в Палкино, Струги Красные, Печоры - во все концы, где эти грузы жизненно необходимы.
Один из адресов - служба помощи «Белый цветок» в Пскове, что на улице Поземского, 62. Когда-то эта организация зарождалась как благотворительная инициатива прихода храма Василия Великого, сейчас же о работе этого центра знают не понаслышке тысячи семей не только в областном центре, но и на периферии региона. «Белый цветок» собирает одежду, организует питание для людей без определенного места жительства, активно помогает многодетным семьям, одиноким людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Всего под опекой службы находится порядка 250 семей. Сегодня на Поземского привезли 50 продуктовых наборов: помогут самым обездоленным. По словам руководителя «Белого цветка» Галины Антоновой, для каждой семьи такая помощь жизненно необходима.
«Женя, что сказать надо?» - спрашивает мама Анна Корнеева у 6-летнего сына, который уже нашел в сумке с продуктами самое важное для себя - печенье. «Спасибо!» - отвечает Женя и смотрит на маму: разрешит она сладкое или придется подождать. А на Женю, в свою очередь, смотрят две маленькие сестренки: брат в авторитете, ему шесть лет, он старший.
«Акция "Корзина доброты" очень полезная, нужная, особенно для многодетных семей, - признается Анна Корнеева. - У меня трое детей. Каждые пять секунд бегают к холодильнику: "Мам, что поесть?". А там ничего нет, уже все съели. Старший бежит, а младшие следом, проверяют, что там есть хорошего».
Рады помощи и в семье, где воспитывается пятеро детей. Старшему 17 лет, самой младшей девочке 3 годика, ходит в садик. «Бывают такие ситуации, когда такая поддержка просто необходима, - говорит многодетная мама. - Большая часть зарплаты у нас сейчас уходит на ипотеку, без этой помощи мы бы не выплыли».
После «Белого цветка» машина отправляется с ценным благотворительным грузом в Струги Красные. Там ее ждут по трем адресам. Сначала заезжаем в частный сектор: сумку с продуктами забирает подросток. Мама уехала в Псков, на заработки, вернется вечером. Дальше нас ждут в одной из квартир старенькой трехэтажки. Здесь живет семья, где воспитывается восемь детей. Точнее, двое уже выросли, стали самостоятельными, теперь остальные подрастают. Мама Светлана Анатольевна благодарит за помощь: «Конечно, продукты пригодятся, у нас большая семья». Разноголосым хором «спасибо» говорят и трое ребятишек (младшему - 4 года): они ждут конфеты. Заслужили: маме помогают, уборку делают, мусор выносят. Даже готовить умеют.
Оставшиеся сумки с продуктами микроавтобус повез в Дом культуры: там силами администрации их распределят по остальным благополучателям в ближайшие дни.
Большой благотворительный марафон «Корзина доброты» в Пскове завершился, но разовые акции в магазинах сети «Пятерочка» продолжатся. А значит, у каждого жителя города будет возможность присоединиться к общему доброму делу. Лев Николаевич дело говорил!
Ссылка для регистрации в качестве волонтера dobro.ru/vacancy/10117887
Елена Никитина