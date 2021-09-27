Общество

В России изменился порядок доведения сигнала оповещения по гражданской обороне

В России изменен прядок доведения сигнала оповещения населения по гражданской обороне. Теперь подается один сигнал «Внимание всем!», который сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и необходимых действиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщали в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомстве подчеркнули, что каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при получении сигнала «Внимание всем!».

«Во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений. Это единый сигнал, означающий "Внимание всем!", призывающий, в первую очередь, обратить внимание населения на то, что сейчас прозвучит важная информация», - отметили в ведомстве.

Если человек находится дома, на работе, в общественном месте и услышал звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем!», он должен немедленно включить приемник радиовещания или любой местный новостной ТВ-канал.

По окончании звукового сигнала «Внимание всем!» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения. В МЧС подчеркнули, что всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «Внимание всем!». «Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины», - заметили эксперты.

«Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что, в первую очередь, необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки», - добавили в ведомстве.

Тем, кто находится на работе, на территории предприятия и услышал сигнал «Внимание всем!», необходимо прервать рабочий процесс, завершить телефонный разговор или совещание. «Если вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал "Внимание всем!", то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации», - рекомендовали жителям региона в ведомстве.

В управлении также отметили, что в местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте, заключили в ведомстве.